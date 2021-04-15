هل يُقاضي النصر مفبركي لقطة حمدالله؟!

المواطن - مروة نبيل

أنصفت لجنة الانضباط والأخلاق نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله بعدما أثبتت براءته في أزمته الأخيرة، ما دفع البعض للمطالبة بمقاضاة مفبركي هذه الواقعة.

الانضباط تبرئ عبدالرزاق حمدالله

وأنهت لجنة الانضباط والأخلاق الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية بشأن اعتداء عبدالرزاق حمدالله على نجم نادي الفيصلي، وليد الأحمد، واكتفت بما حدث من تحقيقات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمباراتين وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لقيامه بسلوك غير رياضي بعد نهاية مباراة الفيصلي.

مطالبات بملاحقة مفبركي اللقطة

وعلق المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي على قرار الانضباط عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “بعد براءة حمدالله.. جاء الدور على إدارة النصر لملاحقة من فبرك اللقطة ومن استغل ظهوره الفضائي للتحريض عليه”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي مبارك الشهري: “أول اختبار قانوني لإدارة الاستاذ مسلي آل معمر.. المفبرك الأساسي للمقطع كان سبباً في قيادة الإعلاميين والجمهور نجح في تشكيل رأي عام في قضية تشويه سمعة حمدالله”.

وتابع الشهري عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “ونجاح إدارة مسلي هو سحبهم جميعهم قانونياً وعدم قبول أي اعتذار أو أي وساطات”.

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