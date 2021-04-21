هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات خلال الاختبارات في عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

خصصت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات هواتف إرشادية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الاختبارات، وشكلت فريق عمل لذلك.

التعلم عن بعد:

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استكمال عمليات التعلم عن بعد، والمساهمة في خفض الفاقد التعليمي، وتقديم الاستشارات التربوية والأسرية والتقنية للطلاب والطالبات وأسرهم، والإجابة على الاستفسارات الخاصة بالاختبارات، وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، إضافة إلى تعزيز دور الأسرة خلال مدة الاختبارات.

وتضمنت الهواتف الخاصة بالبنين في أبها 0533699564، وخميس مشيط 0172229433، وأحد رفيدة 0508887383، وهواتف “البنات” في أبها 0507344546، وخميس مشيط 0172225140، وأحد رفيدة 0552339798.

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