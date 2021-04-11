هوية حكم مباراة الاتحاد والباطن

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لخوض مواجهة قوية ضد نادي الباطن يوم الجمعة المقبلة.

وكان العميد ثبت أقدامه في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على الهلال بثنائية دون رد ليصل إلى النقطة رقم 45.

وكشفت تقارير إعلامية عن هوية الحكم الذي سيُدير مباراة الباطن والعميد بالجولة الـ26 من دوري المحترفين السعودي.

الاتحاد يسعى لاستغلال انشغال الهلال آسيويًا

وقال الإعلامي علاء سعيد المقرب من العميد إن الحكم سامي الجريس سيكون حكم الساحة في لقاء الاتحاد والباطن، حيث يسعى العميد لاستغلال غياب الهلال ومشاركته الآسيوية، من أجل تقاسم الصدارة معه ومع نادي الشباب.

جدير بالذكر أن العميد ينافس بالموسم الحالي على الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة للمنافسة على الفوز بلقب البطولة العربية، حيث يواجه العميد، فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

اعتراف من سعود عبدالحميد

وفي وقت سابق، اعترف سعود عبدالحميد ظهير أيمن العميد، أن هدفه في شباك نادي الهلال كان مقصودًا بعدما اعتقد البعض أنه كان يريد إرسال عرضية، لكن الكرة خادعت عبدالله المعيوف وسكنت شباكه في الكلاسيكو بين الفريقين.

يذكر أن الاتحاد كان ودع بطولة كأس الملك من دور الثمانية بالموسم الحالي على يد نادي الفتح.

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