هوية مدرب الهلال الجديد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الهلال أصبح يُفكر حاليًا في التعاقد مع مدرب بديل للبرازيلي روجيرو ميكالي الذي ينتهي عقده كمدرب للفريق الكروي الأول بنهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير تحدثت عن اهتمام مشترك بين الأزرق والنصر للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني.

تصريح ميكالي دفع الهلال لإيجاد البديل

وتُفكر الإدارة الزرقاء في الاستعانة بخدمات المدرب الأرجنتيني، وذلك لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد، بعدما ألمح ميكالي مسبقًا أنه لا يفكر في تمديد تواجده مع الفريق الأول بالزعيم.

وكانت إدارة الهلال أقالت المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بعد الخسارة من ضمك بالجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم في الصدارة

وحتى الآن يسير ميكالي بشكل مقبول مع الأزرق، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

وكان لوشيسكو تحدث عن فترته مع الهلال قائلًا: “عدت إلى الرياض لمقابلة رئيسي فهد بن نافل .. وسيظل دومًا رئيسي لأنه تربطني به علاقة”.

وتابع مدرب الأزرق السابق قائلًا: ”ليلة المباراة ضد ضمك كان هناك حديث وأبلغني ابن نافل أن عليه أن يتخذ قرار الإقالة وقلت له هذا وضع صعب للغاية وأتفهم قرارك وأن عليه اتخاذ أفضل قرار لمصلحة النادي وهذا الثمن كنت سأدفعه نظير هذه الإنجازات التي حققتها وكانت الفترة صعبة وطويلة، وكنت أتوقع الإقالة”.

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