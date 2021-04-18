هيئة المنافسة تعلن عن وظائف قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

• محقق قانوني

• أخصائي تنفيذ قانوني

• أخصائي الأمثال قانوني

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح من اليوم الأحد، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم على وظيفة محقق قانوني عبر الرابط من (هنا).

كما يمكن التقديم على وظائف أخصائي تنفيذ من (هنـا).

أما وظائف أخصائي امتثال فيمكن التقديم عليها من الرابط التالي (هنـا) .

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