هيئة تطوير المدينة المنورة: إزالة أحياء وتحويل محافظات لمدن سياحية إشاعة

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بأنه لا صحة للأخبار المغلوطة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة الإدعاء عن توجّه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ وتحويل بعض المحافظات لمدن سياحية.

إدعاءات غير صحيحة:

وقالت الهيئة في بيان أصدرته: إشارة إلى ما يُتداول من أخبار مُغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمنة الإدعاء عن توجّه عدد من الجهات الحكومية نحو إزالة مجموعة من الأحياء في ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ وتحويل بعض المحافظات إلى مُدن سياحية، تؤكد الهيئة أنه لاصحة إطلاقاً لهذه الإدعاءات المُتداولة.

عدم تداول الشائعات:

وأضافت: تأمل الهيئة من الجميع عدم تداول مثل هذه الشائعات أو الترويج لها، وضرورة استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية.

المصادر الرسمية:

وتنوه الهيئة وكافة الجهات الحكومية بأنه في حال استحداث أية مشاريع أو عمليات تنظيمية من قبل الجهات الحكومية فإنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه عبر المصادر والقنوات الرسمية.

وختم البيان بالقول : في حال وجود أي استفسار، يمكنكم التواصل عبر الرقم الموحد لمركز خدمة المستفيدين (920011940).

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