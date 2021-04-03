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حصاد اليوم
هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

2021/04/03
الساعة 12:05 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات إدارية، هندسية، تقنية – وذلك وفقا للشروط والمسميات التالية:

الوظــائف المتاحة:

1- اختصاصي أول تحليل بيانات.

بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (نظم معلومات/ إحصاء/أساليب كمية)

– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (8) سنوات.

– سبق العمل له في أحد أنشطة الهيئة في مجال تحليل المعلومات والبيانات

– القدرة على إعداد التقارير الإحصائية بطرق تفاعلية مثلاً (Dashboards)

– القدرة على استخدام البيانات الضخمة (Big Data)

2- اختصاصي أول تخطيط استراتيجي.

بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة الأعمال)

– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (8) سنوات.

– سبق له العمل بالتحليل الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجيية

– القدرة على إعداد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء.

3- استشاري مالي وإداري.

بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة أعمال)

– خبرة لا تقل عن 15 سنة في الشؤون المالية والإدارية، والخدمات المساندة.

– خبرة في إعداد الموازنات.

– مهارات قيادية.

– تحليل البيانات.

– قدرة على تقديم الحلول والتوصيات في مجالات العمل.

4- مساعد إداري / سكرتير.

– درجة الدبلوم بعد الثانوي في السكرتارية

– بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة أعمال)

– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (1) سنة.

– خبرة عملية سنتين بعد درجة الدبلوم.

– مهارة المتابعة وإدارة الوقت

– معرفة عالية في عمل إدارة المكاتب

– مهارات الطباعة وكتابة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية

– الإلمام التام ببرامج MS Office

5- اختصاصي أول هندسي، (3 وظائف)

– بكالوريوس هندسة (مؤهل أساسي) في تخصص (كهربائية)

– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (4) سنوات.

– خبرة في الأدلة والمعايير والقواعد والممارسات المتعلقة بتخطيط وهندسة وتشغيل شبكات توزيع الكهرباء، وكود التوزيع.

– خبرة في مجال التشغيل لشبكات توزيع الكهرباء والمحطات الفرعية ومعدات شبكات التوزيع.

– خبرة في مجال قياس الالتزام، وإدارة الأصول.

التقديم:

من خلال الرابط التالي: اضغط هنــا ).


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