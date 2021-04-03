هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات إدارية، هندسية، تقنية – وذلك وفقا للشروط والمسميات التالية:

الوظــائف المتاحة:

1- اختصاصي أول تحليل بيانات.

بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (نظم معلومات/ إحصاء/أساليب كمية)

– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (8) سنوات.

– سبق العمل له في أحد أنشطة الهيئة في مجال تحليل المعلومات والبيانات

– القدرة على إعداد التقارير الإحصائية بطرق تفاعلية مثلاً (Dashboards) – القدرة على استخدام البيانات الضخمة (Big Data) 2- اختصاصي أول تخطيط استراتيجي. بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة الأعمال) – خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (8) سنوات. – سبق له العمل بالتحليل الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجيية – القدرة على إعداد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء. 3- استشاري مالي وإداري. بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة أعمال) – خبرة لا تقل عن 15 سنة في الشؤون المالية والإدارية، والخدمات المساندة. – خبرة في إعداد الموازنات. – مهارات قيادية. – تحليل البيانات. – قدرة على تقديم الحلول والتوصيات في مجالات العمل. 4- مساعد إداري / سكرتير. – درجة الدبلوم بعد الثانوي في السكرتارية – بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة أعمال) – خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (1) سنة. – خبرة عملية سنتين بعد درجة الدبلوم. – مهارة المتابعة وإدارة الوقت – معرفة عالية في عمل إدارة المكاتب – مهارات الطباعة وكتابة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية – الإلمام التام ببرامج MS Office 5- اختصاصي أول هندسي، (3 وظائف) – بكالوريوس هندسة (مؤهل أساسي) في تخصص (كهربائية) – خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (4) سنوات. – خبرة في الأدلة والمعايير والقواعد والممارسات المتعلقة بتخطيط وهندسة وتشغيل شبكات توزيع الكهرباء، وكود التوزيع. – خبرة في مجال التشغيل لشبكات توزيع الكهرباء والمحطات الفرعية ومعدات شبكات التوزيع. – خبرة في مجال قياس الالتزام، وإدارة الأصول. التقديم: من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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