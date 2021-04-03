هيئة تنظيم الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات إدارية، هندسية، تقنية – وذلك وفقا للشروط والمسميات التالية:
الوظــائف المتاحة:
1- اختصاصي أول تحليل بيانات.
بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (نظم معلومات/ إحصاء/أساليب كمية)
– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (8) سنوات.
– سبق العمل له في أحد أنشطة الهيئة في مجال تحليل المعلومات والبيانات
– القدرة على إعداد التقارير الإحصائية بطرق تفاعلية مثلاً (Dashboards)
– القدرة على استخدام البيانات الضخمة (Big Data)
2- اختصاصي أول تخطيط استراتيجي.
بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة الأعمال)
– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (8) سنوات.
– سبق له العمل بالتحليل الاستراتيجي وصياغة الاستراتيجيية
– القدرة على إعداد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء.
3- استشاري مالي وإداري.
بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة أعمال)
– خبرة لا تقل عن 15 سنة في الشؤون المالية والإدارية، والخدمات المساندة.
– خبرة في إعداد الموازنات.
– مهارات قيادية.
– تحليل البيانات.
– قدرة على تقديم الحلول والتوصيات في مجالات العمل.
4- مساعد إداري / سكرتير.
– درجة الدبلوم بعد الثانوي في السكرتارية
– بكالوريوس (مؤهل أساسي) في تخصص (إدارة أعمال)
– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (1) سنة.
– خبرة عملية سنتين بعد درجة الدبلوم.
– مهارة المتابعة وإدارة الوقت
– معرفة عالية في عمل إدارة المكاتب
– مهارات الطباعة وكتابة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية
– الإلمام التام ببرامج MS Office
5- اختصاصي أول هندسي، (3 وظائف)
– بكالوريوس هندسة (مؤهل أساسي) في تخصص (كهربائية)
– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (4) سنوات.
– خبرة في الأدلة والمعايير والقواعد والممارسات المتعلقة بتخطيط وهندسة وتشغيل شبكات توزيع الكهرباء، وكود التوزيع.
– خبرة في مجال التشغيل لشبكات توزيع الكهرباء والمحطات الفرعية ومعدات شبكات التوزيع.
– خبرة في مجال قياس الالتزام، وإدارة الأصول.
التقديم:
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