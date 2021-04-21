واتساب الوردي قد يخترق هواتفكم!

المواطن - متابعة

حذر الخبراء مستخدمي واتساب من رابط ضار لتطبيق يدعي أنه يمكنه تحويل نظام المراسلة الأساسي إلى اللون الوردي.

واتساب الوردي:

وتم تسليط الضوء على رسالة واتساب الوردي (WhatsApp Pink)، على أنها عملية احتيال بواسطة الباحث الأمني في الهند، راجشيخار راجاهاريا، والذي قال إنها تحتوي على برامج ضارة قد تسمح للمتسلل بالاستيلاء على هاتفك.

وغرد عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “احذروا من واتس آب الوردي. ينتشر فيروس في مجموعات واتس آب برابط تنزيل APK. لا تنقر فوق أي رابط باسم WhatsApp Pink. ستفقد إمكانية الوصول الكامل إلى هاتفك. شارك المعلومة مع الجميع”.

وذكر راجاهاريا في وقت لاحق أن مستخدمي آندرويد فقط هم من يمكن أن يتأثروا بفيروس WhatsApp Pink.

قرصنة:

وهو يدعي أن النقر على الرابط يمكن أن يسمح للقراصنة بالاستيلاء على الهاتف وحتى إرسال رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم. كما شدد على أن البيانات قد تضيع.

ويبدو أن الرسالة الخبيثة منتشرة في الهند حيث حذرت العديد من وسائل الإعلام مستخدمي “واتساب” لتجنب أي رابط مرتبط بـ WhatsApp Pink.

وبحسب ما نقلت روسيا اليوم عن موقع “بزنس إنسايدر” الهند، قام مستخدمو التطبيق بتعميم الرابط دون علمهم.

وذكر المنشور أيضًا أن هناك إصدارات أخرى من البرامج الضارة التي تدعي تحويل “واتس آب” إلى اللون الذهبي بدلًا من الأخضر الأساسي.

وتدعي الرسائل الضارة أيضًا أنها تقدم ميزات “واتساب” جديدة.

وينصح الخبراء بعدم تنزيل تطبيق ما لم يكن موجودًا على متجر تطبيقات “آبل” الرسمي أو متجر “غوغل بلاي”.

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