واشنطن وبغداد تتفقان على تحويل مهمة القوات الأمريكية في العراق

المواطن - متابعة

اتفقت الولايات المتحدة والعراق على تحويل مهام القوات الأمريكية في العراق إلى مهام تدريبية واستشارية، بحسب بيان مشترك صادر عن الدولتين.

وأكد البيان المشترك أن وجود القوات الأمريكية بدعوة من بغداد لدعم الأمن العراقي، فيما جدد الطرفان نيتهما بمواصلة التنسيق والتعاون الأمني.

مهام القوات الأمريكية في العراق:

من جانبه أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأربعاء، تعهد الجانب الأمريكي بسحب عدد مهم من قواته من العراق، مؤكدًا الاتفاق على عدم وجود قواعد أجنبية في البلاد.

محاربة داعش:

وقال الأعرجي بحسب وكالة الأنباء العراقية: إن “الجانب الأمريكي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق، وتحدثنا خلال الحوار عن التقدم الذي أحرزته القوات العراقية في مكافحة الإرهاب”.

وأضاف: “اتفقنا على تولي القوات الأمنية العراقية مهمة محاربة داعش“، مشيرًا إلى أن “العراق أكد على حماية الكوادر الأجنبية، واتفق الطرفان على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق”.

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