والد الإعلامية غدير الطيار في ذمة الله

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له -إن شاء الله تعالى- الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الطيار (أبو محمد) والد الإعلامية غدير عبدالله.

وقد صلي عليه ثم ووري الثرى عصر أمس السبت بمقابر النسيم في الرياض.

أسرة صحيفة “المواطن“، التي آلمها النبأ تتقدم بأحر وأصدق المواساة في وفاة الفقيد، وتخص بالعزاء شقيق الفقيد صالح بن عبدالعزيز الطيار، وأبناء الفقيد: محمد وفهد وخالد وسليمان وعبدالعزيز وفيصل، وكريمات الفقيد دلال ونوال، والزميلة الصحفية والتربوية الأستاذة غدير الطيار، وفوزية وأميرة، وحرم الفقيد لولوة الطيار، وأسرة الفقيد وعموم أسرة الطيار كافة في المملكة.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

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