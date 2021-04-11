والد الإعلامية غدير الطيار في ذمة الله

المواطن - الرياض
انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له -إن شاء الله تعالى- الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الطيار (أبو محمد) والد الإعلامية غدير عبدالله.
وقد صلي عليه ثم ووري الثرى عصر أمس السبت بمقابر النسيم في الرياض.
أسرة صحيفة “المواطن“، التي آلمها النبأ تتقدم بأحر وأصدق المواساة في وفاة الفقيد، وتخص بالعزاء شقيق الفقيد صالح بن عبدالعزيز الطيار، وأبناء الفقيد: محمد وفهد وخالد وسليمان وعبدالعزيز وفيصل، وكريمات الفقيد دلال ونوال، والزميلة الصحفية والتربوية الأستاذة غدير الطيار، وفوزية وأميرة، وحرم الفقيد لولوة الطيار، وأسرة الفقيد وعموم أسرة الطيار كافة في المملكة.
سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.
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2 مشاراكات
مسمى المقربده
ودنا من باب الفال تغيير بعض مسميات المقابر فالكلمه الطيبه صدقه عنهم وعنا رحمهم الله مثلا مقبره دار الجنه مقبره جن الجنات وهكذلا مسميات ذات قيمه اخرويه
كل عايله او فخذ
انا لله وانا اليه راجعون الله يلهمكم الصبر والسلوان مشاركه من البر والاحسان الى الموتى مثلا عايله لديها عدد موتى اخ واب وعم وخال وابن اخ ود وعمه وهكذا جميع الارحام انشاء مبادره ومشروع لكل عايله مثلا عدد العايله خمس مايه فرد كل فرد مثلا يدفع خمسمايه ريال فقط لا غير يصبح الناتج ميتين وخمسين الف صدقه عن جميع الاموات من القرابه نبرهم فيبرونا من بعدنا جميع العايله تقوم بالدفع للموتى من القرابه ومثلا ميتين وخمين الف انشاء شقه للمقبلين على الزواج صدقه عن الموتى او حفر ابار او مساجد او رعايه ايتام من اعمال الخير العمل التعاوني للجميع عند الله اكثر واربح وتذهب الكلفه ويد الله مع الجماعه وغير ذلك الكثير لنعتني بالقرايب وهم موتى فتصل لهم دعواتنا وصدقاتنا مجتمعه افضل وتعاونا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ودمتم سالمين