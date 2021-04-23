وزيرة الإعلام اللبنانية: يوم انفجار بيروت الأسوأ في عام 2020

المواطن - متابعة

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، بأن يوم انفجار مرفأ بيروت، يعتبر الأسوأ في عام 2020، وتحدثت عن ذكرياتها في ذلك اليوم عندما كانت في مكتبها.

اغتيال الحريري:

وأوضحت عبدالصمد في حديث خاص لمنصة RT Online، بأنه لحظة الانفجار عادت إلى ذاكرتها اللحظة المشابهة التي ضربت بيروت عندما تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، نظرًا لكونه بنفس القوة والحجم، حسب وصفها.

الانفجار المروع:

وأشارت الوزيرة اللبنانية إلى أنها تواصلت مباشرة في تلك اللحظة مع وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي، حيث أخبرها بمصدر الانفجار المروع الذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى إضافة لأضرار مادية كبيرة.

الاجتماع الوزاري عقب الانفجار:

وكشفت النقاب عن خفايا الاجتماع الذي تم عقده في مجلس الوزراء للوقوف على أسباب الانفجار، حيث تم في تلك الجلسة اتخاذ قرار بضرورة التوصل للحقيقة بأقرب وقت ممكن، من خلال تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة الملف للمجلس العدلي، ومنحت مهلة 5 أيام لمعرفة التفاصيل.

أزمة لبنان:

وفي معرض إجابتها على سؤال حول الوضع السياسي والاجتماعي في لبنان، وصفت الأزمة التي تمر بها بلادها بأنها مثل كرة الثلج التي تتزايد على كل الأصعدة كلما تأخر الحل، داعية لإيجاد حل سياسي ما سينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، معربة عن تفاؤلها بالتغيير والوصول لوضع أفضل.

وحول مستقبلها السياسي ووجودها في الحكومة الجديدة، أعربت عبدالصمد عن استعدادها لخدمة بلادها في أي مكان تتواجد فيه، مشددة على أن قرار وجودها في أي تشكيل وزاري جديد لا يعود لها.

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