وزير الثقافة: مشروع بحثي قريبًا لحصر اللغات المهددة بالانقراض واللهجات المحلية

المواطن - الرياض

أكد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن الوزارة قطعت شوطًا في مشروع بحثي لحصر اللغات المهددة بالانقراض واللهجات المحلية.

د. #عثمان_الصيني_في_ليوان_المديفر:

أدعو وزارة الثقافة إلى جمع وتوثيق اللهجات العربية، والهدف ليس عاطفي أو لغوي بحت، لدعم البُعد العربي والإسلامي..#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/8mGunZF9Ak — الليوان (@almodifershow) April 20, 2021

حماية للتراث:

وقال وزير الثقافة في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: إن المشروع البحثي يهدف إلى حماية التراث اللغوي، ودعمًا للتنوع في لهجاتنا المحلية، متابعًا أن المشروع سيرى النور قريبًا.

وجاء ذلك ردًّا من الأمير بدر بن فرحان على حوار الدكتور عثمان الصيني يوم أمس في برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، ودعا خلاله وزارة الثقافة إلى جمع وتوثيق اللهجات العربية لهدف ليس عاطفيًّا أو لغويًّا بحتًا بل لدعم البُعد العربي والإسلامي.

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