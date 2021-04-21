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وزير الثقافة: مشروع بحثي قريبًا لحصر اللغات المهددة بالانقراض واللهجات المحلية
بهدف حماية التراث اللغوي ودعمًا للتنوع في لهجاتنا المحلية

وزير الثقافة: مشروع بحثي قريبًا لحصر اللغات المهددة بالانقراض واللهجات المحلية

2021/04/21
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الثقافة: مشروع بحثي قريبًا لحصر اللغات المهددة بالانقراض واللهجات المحلية وزير الثقافة
المواطن - الرياض

أكد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن الوزارة قطعت شوطًا في مشروع بحثي لحصر اللغات المهددة بالانقراض واللهجات المحلية.

حماية للتراث: 

وقال وزير الثقافة في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: إن المشروع البحثي يهدف إلى حماية التراث اللغوي، ودعمًا للتنوع في لهجاتنا المحلية، متابعًا أن المشروع سيرى النور قريبًا.

وجاء ذلك ردًّا من الأمير بدر بن فرحان على حوار الدكتور عثمان الصيني يوم أمس في برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، ودعا خلاله وزارة الثقافة إلى جمع وتوثيق اللهجات العربية لهدف ليس عاطفيًّا أو لغويًّا بحتًا بل لدعم البُعد العربي والإسلامي.


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