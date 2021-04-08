وزير الداخلية: جهود مكافحة كورونا تعتمد كليًا على استشعار المجتمع للمسؤولية

المواطن - الرياض

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الجهود التي تبذل في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليًا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده، وواجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف وزير الداخلية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.

أرقام قياسية:

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (469) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (381658) حالة.

وبلغت حالات كورونا رقمًا قياسيًا يوميًا لم يسجل منذ 7 أشهر، فيما سجلت منطقة الرياض 44% من الإصابات.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7468) حالة من بينها (874) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (902) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 402، مكة المكرمة 163، منطقة الشرقية 155، والمدينة المنورة 26، القصيم 21 حالة.

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