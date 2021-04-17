وزير الداخلية يتبرع بـ 5 مليون ريال لمنصة إحسان

المواطن - الرياض

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بأن انطلاق حملة “إحسان” بتبرعين كريمين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد – وهما القدوة لنا – يعزز قيم التلاحم في مجتمعنا.

شارك بـ 5 مليون ريال:

‏وأعلن عبر حسابه في تويتر بمشاركته بهذه الحملة بمبلغ 5 ملايين ريال عن الأمير نايف بن عبدالعزيز والأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد رحمهما الله.

منصة إحسان:

يشار إلى أن الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، انطلقت الجمعة 16 إبريل عبر منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

الحملة مستمرة في شهر رمضان:

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

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