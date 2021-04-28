وزير الرياضة بعد إشادة محمد بن سلمان : قائد ملهم يُحفزنا

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن فخره بإشادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان به، مؤكدًا أنه قائد ملهم يُحفز الجميع.

أفخر بكلمات سمو سيدي ولي العهد وإشادته التي أعتز بها كثيراً..

وللحق والإنصاف فإن دعمه واهتمامه وحرصه حفظه الله أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا..

سموه قائد ملهم يحفزنا على كل تميز ومنه نستلهم جميعاً الإصرار والعزيمة

🇸🇦🇸🇦#رؤية_2030_واقع_يتحقق 🇸🇦#رؤية_السعودية_2030 🇸🇦 pic.twitter.com/kDNMAsDzUh — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) April 27, 2021

وزير الرياضة فخور بإشادة ولي العهد:

ونشر وزير الرياضة مقطع الفيديو الذي تحدث فيه الأمير محمد بن سلمان عنه، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “أفخر بكلمات ولي العهد وإشادته التي أعتز بها كثيرًا”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدته قائلًا: “وللحق والإنصاف فإن دعمه واهتمامه وحرصه حفظه الله أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا.. قائد ملهم يحفزنا على كل تميز ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة”.

محمد بن سلمان يُشيد بشغف الفيصل:

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تحدث عن كيفية اختيار ولي العهد لفريقه قائلًا: “الكفاءة والقدرة وهكذا من الأساسيات، ولكن أهم شيء الشغف لدى المسؤول، فعندما يتعين المسؤول في منصب معين يجب أن تكون هذه قضيته الشخصية”.

وتابع: “على سبيل المثال، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو مهتم بالرياضة وكفء لهذا المنصب، ولكن قضية الرياضة هي قضيته الشخصية، الشغف هو أكثر دافع للمسؤول أن يتحرك بأكبر قدر ممكن”.

واختتم الأمير محمد بن سلمان تصريحاته في هذه الجزئية خلال حواره إلى الإعلامي عبدالله المديفر، قائلًا: “إذا كان هناك مسؤول بدون شغف من الصعب جدًّا أن ينجز أهدافًا وتطلعات كبيرة جدًّا”.

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