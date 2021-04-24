وزير الرياضة يتابع الهلال ضد الاستقلال

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على حضور مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني مساء اليوم في دوري أبطال آسيا لدعم الأزرق.

الهلال يواجه الاستقلال في “الملز”:

وتُقام المباراة حاليًّا على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وكان وزير الرياضة حضر أمس الجمعة، مباراة النصر وفولاد الإيراني، التي انتهت بفوز أصفر العاصمة بثنائية دون مقابل.

جوميز يعطي الأفضلية لـ الأزرق:

جدير بالذكر أن الزعيم يتقدم حاليًّا على فريق الاستقلال بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وكان الزعيم انتصر على فريق استقلال دوشنبه بثلاثية لهدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الأربعاء الماضي.

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