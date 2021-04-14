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وزير الرياضة يدعم الأندية السعودية بآسيا
قبل انطلاق مرحلة المجموعات

وزير الرياضة يدعم الأندية السعودية بآسيا

2021/04/14
الساعة 5:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة يدعم الأندية السعودية بآسيا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - مروة نبيل

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة دعم إلى الأندية السعودية المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وزير الرياضة يدعم الأندية

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “بالتوفيق لممثلي الوطن في انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا 2021”.

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى التي تضم شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، بجانب فريق أجمك الأوزبكي، ويتواجد بالمجموعة الثالثة، الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، السد القطري، النصر والوحدات الأردني، بالإضافة إلى فولاذ الإيراني.

دوري أبطال آسيا 2021
كأس دوري الأبطال

مجموعات دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، مساء اليوم الأربعاء بنظام التجمع، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وستبدأ شركة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، في بث مباريات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 عبر منصة GSA Live، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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