وزير الرياضة يدعم الأندية السعودية بآسيا

المواطن - مروة نبيل

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة دعم إلى الأندية السعودية المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وزير الرياضة يدعم الأندية

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “بالتوفيق لممثلي الوطن في انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا 2021”.

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى التي تضم شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، بجانب فريق أجمك الأوزبكي، ويتواجد بالمجموعة الثالثة، الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، السد القطري، النصر والوحدات الأردني، بالإضافة إلى فولاذ الإيراني.

مجموعات دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، مساء اليوم الأربعاء بنظام التجمع، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وستبدأ شركة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، في بث مباريات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 عبر منصة GSA Live، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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