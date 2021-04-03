وزير الرياضة يعتمد تشكيل إدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لمدة 4 سنوات مقبلة.

وجاء تشكيل الإدارة مكونًا من: “عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومة عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

وكان مسلي آل معمر فاز برئاسة نادي النصر بالتزكية لمدة 4 سنوات من عام 2021 حتى 2025؛ وذلك كونه كان المرشح الوحيد على مقعد الرئاسة.

وتولى آل معمر رئاسة النصر، بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت في 21 مارس الماضي.

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