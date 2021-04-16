وزير الرياضة يُتابع الأهلي ضد الاستقلال

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على متابعة مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وزير الرياضة يُتابع مجريات اللقاء

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” صورة من حضور وزير الرياضة لـ المباراة المقامة حاليًا على الملعب الرديف للجوهرة المشعة في جدة.

وكان الشوط الأول بين الفريقين، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل اللاعب فارشيد إسماعيل الهدف الأول للفريق الإيراني بالدقيقة الخامسة، ثم تعادل السوري عمر السومة لـ الأهلي من ركلة جزاء.

طلب قبل مباراة الأهلي ضد الاستقلال

وقبل مباراة الأهلي ضد الاستقلال، وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبًا للفريقين، حول ملعب الإحماء.

وقبل انطلاقة اللقاء، كان الاتحاد الآسيوي طلب من الفريقين إجراء عمليات الإحماء في ملعب آخر بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وجاء إجبار الاتحاد الآسيوي لفريقي الراقي والاستقلال على تغيير ملعب الإحماء بدلًا من إجراء الإحماء واللعب على الملعب الرديف بالجوهرة المشعة وفقًا لـ “الرياضية”. وجاء ذلك رغبة من الاتحاد الآسيوي باللعب مرة واحدة على الملعب الرديف بدلًا من استضافته لعمليات الإحماء والمباراة في آن واحد.

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