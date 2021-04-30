وزير الرياضة يُهنئ رئيس النصر هاتفيًا

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على تهنئة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، عبر اتصال هاتفي بمناسبة التأهل لدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن وزير الرياضة هنأ مسلي آل معمر، بعد الفوز على السد القطري والتأهل لدور ثمن النهائي.

العالمي يفوز بثنائية ويتأهل متصدرًا

وكان العالمي فاز على نادي السد بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة شهدت جدالًا تحكيميًا بسبب اعتراض الفريقين على مستوى حكم اللقاء.

اعتراضات كثيرة بـ مباراة النصر والسد

يذكر أن حكم مباراة النصر والسد، كان أشهر البطاقة الحمراء في وجه الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد، وذلك بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية.

جدير بالذكر أن العالمي كان تأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الماضي ولكنه ودع البطولة على يد فريق بيرسبوليس الإيراني.

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