وزير الصحة: إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح حول العالم.. نصيحة خذ الخطوة

المواطن - الرياض

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح كورونا حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عاليًا من السلامة والفعالية.

معاناة للملايين:

وتابع الربيعة، في تغريدة له عبر تويتر، أن هذا يأتي بينما مات أكثر من 3 ملايين إنسان بسبب كورونا، ويعاني أكثر من 100 مليون شخص من آثار المرض.

وأضاف: نصيحة من القلب: خذ الخطوة، خذ اللقاح لصحّتك وسلامتك.

كورونا في السعودية:

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الأربعاء، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة في السعودية وذلك بعد تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة.

وسجلت منطقة الرياض 431 حالة إصابة جديدة، ومنقطة مكة المكرمة 220، والشرقية 157، والمدينة المنورة 45، عسير 45، جازان 30، تبوك 25، القصيم 22، الحدود الشمالية 14، نجران 13، حائل 11، الجوف 10 والباحة 5 حالات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 408038 حالة وذلك بعد تسجيل 1028 إصابة جديدة، وإجمالي حالات التعافي 391362، وإجمالي حالات الوفاة 6858.

كما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 9818 حالة، من بينها 1145 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات السعودية، بحسب الصحة.

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