وزير الصحة البريطاني: يمكن للمواطنين الثقة بسلامة نظام اللقاحات

المواطن - متابعة

أِشار ​وزير الصحة​ البريطاني، ​مات هانكوك​، إلى أنه “يمكن للمواطنين الثقة في سلامة نظام اللقاحات”.

وشدد هانكون على أنهم سيتحلون “بالشفافية لو ظهرت أي آثار جانبية لأي لقاح​​​​​”.​​ وآمل “تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية تموز وفق الخطة”.

إصابات كورونا في بريطانيا

يذكر أن عدد الإصابات الإجمالي ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​” وصل في ​بريطانيا​ إلى 4,367,291 حالة، توازياً مع تسجيل 126,927 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء، و3,932,777 حالة شفاء.

يأتي ذلك في وقت لا يزال هناك 307,587 حالة نشطة في البلاد، من بينها 469 حالة تقبع في المستشفى بوضع خطر.

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