وزير الطاقة: خطة العودة التدريجية في يونيو بـ350 ألف برميل نفط

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تخفيف التخفيضات الطوعية بـ250 و 350 و 400 ألف برميل يوميًا في يونيو ويوليو.
فيديو | وزير الطاقة: خطة العودة التدريجية في مايو 250 ألف برميل #صحيفة_المواطن #أوبك_بلس
pic.twitter.com/vZ06hl6rgk
— صحيفة المواطن (@almowatennet) April 1, 2021
عودة تدريجية:
وأضاف وزير الطاقة أن خطة العودة التدريجية في يونيو 350 ألف برميل، متابعًا: “سنستمر في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة”.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الاجتماع القادم لأوبك + سيكون في 28 أبريل.
وكان وزير الطاقة، أكد اليوم الخميس أن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجًا حذرًا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.
نهج حذر:
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك+ : “دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب”.
شارك الخبر