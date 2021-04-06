وسم تنظم ملتقى بشراكم بمشاركة 11 مختصًا ومصابًا بالتصلب افتراضيًا

المواطن - جدة

بمشاركة 11 مختصًا ومصابًا بالتصلب المتعدد، تنظم جمعية وسم للتصلب المتعدد في جدة، ملتقى ” بشراكم” الأول افتراضيًا، بحضور ورعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رشيد بن رقوش، وحضور ضيف الشرف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأعصاب د. يوسف بن علي السيد، مساء الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية وسم للتصلب المتعدد بمحافظة جدة فاطمة الزهراني، أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التي تنظمها الجمعية لخدمة مصابي التصلب المتعدد في المنطقة والمملكة بشكل عام.

العديد من الفعاليات

وأشارت، إلى أن ملتقى ” بشراكم ” يتضمن العديد من الفعاليات التي ستعقد على مدى ساعتين، عبر جلستين علمية وتوعوية، يشارك بها نحو 11 مشاركًا، حيث تستعرض الجلسة الأولى ثلاث فقرات تتضمن: تحقق الحلم في مدينة جدة، يقدمها المدير التنفيذي لجمعية وسم للتصلب المتعدد في جدة نورة الزهراني، وفقرة خليك وسم تقدمها الإعلامية عبير الوعل، والأخيرة التعريف بالتصلب المتعدد أسبابه وأعراضه يقدمها استشاري مخ وأعصاب في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجلس إدارة جمعية وسم د. هند النجاشي.

وأضافت، أن الجلسة الثانية سوف تتضمن أربع فقرات تتمثل في بشراكم خير يقدمها استشاري المخ والأعصاب د. روميزا اليافعي، والمستجدات والتطورات في علاج التصلب المتعدد استشاري مخ وأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة د. أحمد بن علي، وحكاية تحدٍ وإصرار يقدمها مصابي التصلب المتعدد المهندس مهند الجاسر، ود. ريم باوارث، ومودة خميس، وفقرة معًا لمواجهة التحديات التي يعاني منها مرضى التصلب المتعدد يقدمها استشاري مخ وأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة وعضو مجلس إدارة جمعية وسم د. هند النجاشي.

تحقيق التواصل الفعال والدائم

وذكرت الزهراني، أن الجمعية تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تحقيق التواصل الفعال والدائم مع جميع مصابي التصلب المتعدد، وتقديم التأهيل، والمعرفة، والمساندة، ورفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة بمرض التصلب المتعدد، وتقديم الاستشارات النفسية والإرشادية لمرضى التصلب المتعدد وأهاليهم، وكذلك تأهيل المصابين وذويهم للتعايش الإيجابي الفعال مع المرض وأعراضه، والمساهمة في توفير الخدمات اللازمة لهم، والعلاج في مختلف المسارات التي تهتم بالجانب الصحي والنفسي والاجتماعي والرياضي والعلاج بالفن والهوايات، وتنمية المهارات الحياتية لدى المصابين واكتشاف المواهب وتنميتها وتطويرها.

وأكدت أن الملتقى سيعقد افتراضيًا، حرصًا من الجمعية على تطبيق الاحترازات والتحذيرات الوقائية للحد من الإصابة بمرض كورونا، ولكي تستمر الجمعية في تقديم خدماتها وبرامجها والتواصل مع مصابي التصلب المتعدد.

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