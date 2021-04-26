وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الجوف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الجوف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، من حمَلة شهادة الدكتوراه في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل في كليات الجامعة في كل من: (سكاكا، والقريات، وطبرجل).

شروط وظائف جامعة الجوف:

وأبرزت الجامعة، أنّ الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة (انتظامًا).

– امتداد التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، ويستثنى التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجات العلمية من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وبيّنت الجامعة أن الوثائق المطلوبة هي:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الجوف:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 شوال 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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