وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة لدى كلية جدة العالمية

المواطن - جدة
أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية عن توفر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للمواطنين (الرجال والنساء) وفق المسميات والشروط الموضحة أدناه.
– وظائف أكاديمية :
- الهندسة الصناعية
- التصميم الداخلي
- إدارة الأعمال
- التسويق الدولي
- المالية
- وسائط متعددة جرافيكس
- وسائط متعددة حركي
- علوم الحاسب الآلي
- تقنية المعلومات
- نظم معلومات إدارية
– الشروط:
- حاصل على الماجستير والدكتوراه
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات
- إتقان اللغة الإنجليزية
– وظائف إدارية وفنية :
- مدير الموارد البشرية
- مدير مالي
- أخصائي علاقات عامة
- فني حاسب آلي
- فني شبكات
- مشرف أمن
- مشرف الموارد البشرية
- محاسب
- مصمم إعلانات
- مبرمج حاسب آلي
- مطور ويب
- مشرف استقبال
– الشروط:
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات
- إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة
– ترسل السيرة الذاتية مع خطاب طلب توظيف إلى ( [email protected] ) مع ضرورة كتابة الوظيفة والتخصص المطلوب في خانة العنوان .
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