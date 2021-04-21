وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة لدى كلية جدة العالمية

المواطن - جدة

أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية عن توفر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للمواطنين (الرجال والنساء) وفق المسميات والشروط الموضحة أدناه.

– وظائف أكاديمية :

الهندسة الصناعية التصميم الداخلي إدارة الأعمال التسويق الدولي المالية وسائط متعددة جرافيكس وسائط متعددة حركي علوم الحاسب الآلي تقنية المعلومات نظم معلومات إدارية

– الشروط:

حاصل على الماجستير والدكتوراه

خبرة لا تقل عن 5 سنوات

إتقان اللغة الإنجليزية

– وظائف إدارية وفنية :

مدير الموارد البشرية مدير مالي أخصائي علاقات عامة فني حاسب آلي فني شبكات مشرف أمن مشرف الموارد البشرية محاسب مصمم إعلانات مبرمج حاسب آلي مطور ويب مشرف استقبال

– الشروط:

خبرة لا تقل عن 3 سنوات

إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة

– ترسل السيرة الذاتية مع خطاب طلب توظيف إلى ( [email protected] ) مع ضرورة كتابة الوظيفة والتخصص المطلوب في خانة العنوان .

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