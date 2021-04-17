وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة السعودية للتموين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير مكتب نائب الرئيس التنفيذي (جدة).

– أخصائي دعاوى (جدة).

– مستشار قانوني (جدة).

– مساعد مدير مكتب المدير المالي (جدة).

– مراقب الجودة (الدمام).

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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