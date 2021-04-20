وظائف إدارية شاغرة في شركة أسمنت ينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “محاسب”؛ وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة للشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة أسمنت ينبع:

وبيّنت شركة أسمنت ينبع، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يونيو 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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