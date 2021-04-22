وظائف إدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطبيقات أول.

– مدير إدارة المرافق.

– مشرف المكتب الأمامي.

– مدير أول تسليم الأمن.

– مشرف الأغذية والمشروبات.

– سائق.

– مدقق حسابات الدخل.

– مشرف مالي.

– مشرف مغسلة.

– مساعد مدير الري.

– مشرف التدبير المنزلي.

– مضيف الغرف.

– مساعد مدير عمليات الأمن.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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