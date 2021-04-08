وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم إدارة المحافظ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

– محلل أول إدارة الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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