وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التعاونية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المشتريات والمواد: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (المشتريات، والتوريد).

– مدير مبيعات التجزئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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