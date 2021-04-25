وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الكهرباء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل خدمة العملاء (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات الإدارية).

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية.

التقديم على وظائف شركة الكهرباء:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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