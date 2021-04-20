وظائف إدارية شاغرة للجنسين بفروع شركة بوبا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول/ تطوير الأعمال الجديدة (الرياض).

– مسؤول المبيعات الميدانية (الخبر).

– مسؤول المبيعات عبر الهاتف (الخبر).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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