وظائف إدارية شاغرة للجنسين في متاجر بنده

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الشؤون التنظيمية (الرياض).

– مراقب داخلي مالي أول (عدد وظيفتين/ جدة).

– مساعد مدير الجودة والضمان (جدة).

– أخصائي إدارة الموردين (جدة).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 15 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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