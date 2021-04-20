وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف إداري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).

– مشرف المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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