وظائف إدارية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل توظيف.

– محلل تطوير مؤسسي.

– محلل تنمية الأفراد.

– محلل تحليلات الأفراد.

– محلل تخطيط واستراتيجية الموارد البشرية.

– محلل إدارة الأداء.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 11 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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