وظائف إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد محلل فني لتقنية المعلومات.

– أخصائي أول صحة مهنية.

– مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي ممارس صحة مهنية.

– صيدلاني.

– صيدلي أول.

– أخصائي صحة بيئية.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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