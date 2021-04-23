وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع القدية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد/ دعم تقنية المعلومات.

– مدير تنفيذي/ إدارة الإيرادات.

– مساعد المستشار العام/ التعاقدات التجارية.

– مدير المشتريات.

– مساعد مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– مساعد أول/ المشتريات.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدير التطوير/ ميكانيكي.

– مدير التطوير/ البنية التحتية وتطوير المنطقة.

التقديم على وظائف مشروع مدينة القدية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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