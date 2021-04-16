وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الشايع للتجارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال الإقليمي (الرياض).

– مدير حلول البناء (الرياض).

– منسق مشروع (الرياض).

– منسق الصيانة (جدة).

– مساح كميات/ مشروع (الرياض).

– مراقب مستندات/ مشروع (جدة).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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