وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى السيف القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت شركة السيف، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول العلاقات الحكومية.

– مدير الخدمات.

– مهندس أول موقع.

– مدير البناء.

– مهندس موقع.

التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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