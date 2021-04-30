وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة أويل ويل فاركو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ناشيونال أويل ويل فاركو- المتخصصة في الأعمال الهندسية وصناعة النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، وأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة ناشيونال أويل ويل فاركو:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق إداري.

– محاسب.

– مشرف إداري.

– أخصائي خدمة.

– مشرف أمني.

– منسق الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على وظائف شركة ناشيونال أويل ويل فاركو:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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