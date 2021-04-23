وظائف شاغرة لدى شركة أدوية الحكمة في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة المسميات التالية:

– مسؤول مراقبة الجودة (الرياض).

– ممثل طبي (الرياض).

– ممثل طبي (جدة).

– ممثل طبي (الدمام).

التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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