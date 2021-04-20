وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مساعد صيدلي”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

شروط وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وبيّنت إدارة المستشفى أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2021م.

وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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