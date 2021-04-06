وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المواطن - الرياض

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال البيانات، بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي الطلب على البيانات.

(Data Demand Specialist)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو علوم البيانات) أو مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في دور ذي صلة.

– مهارات قوية في الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– مهارات إدارة وتقييم المخاطر.

– الفطنة التجارية وذكاء السوق.

– مهارات التفاوض وتطوير الأعمال وإعداد التقارير.

التقديم على الوظائف:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم: ( اضغط هنا )

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