وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المواطن - الرياض
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال البيانات، بمقر الهيئة بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي الطلب على البيانات.
(Data Demand Specialist)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو علوم البيانات) أو مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في دور ذي صلة.
– مهارات قوية في الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
– مهارات إدارة وتقييم المخاطر.
– الفطنة التجارية وذكاء السوق.
– مهارات التفاوض وتطوير الأعمال وإعداد التقارير.
التقديم على الوظائف:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم: ( اضغط هنا )
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