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وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

2021/04/05
الساعة 1:32 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - الرياض

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة بمسمى ( مدير تطوير الأعمال ) للعمل في (الرياض)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:-

– مدير تطوير الأعمال. (وظيفتان)

الشروط والخبرات:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، الهندسة، المالية) أو مجال ذي صلة.

– خبرة 6 سنوات في مجال ذي صلة.

التقديم على الوظائف:

من خلال الرابط التالي: اضغط هنــا ).


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