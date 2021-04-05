وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة بمسمى ( مدير تطوير الأعمال ) للعمل في (الرياض)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:-

– مدير تطوير الأعمال. (وظيفتان)

الشروط والخبرات:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، الهندسة، المالية) أو مجال ذي صلة.

– خبرة 6 سنوات في مجال ذي صلة.

التقديم على الوظائف:

من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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