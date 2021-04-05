وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المواطن - الرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة بمسمى ( مدير تطوير الأعمال ) للعمل في (الرياض)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية:
المسمى الوظيفي:-
– مدير تطوير الأعمال. (وظيفتان)
الشروط والخبرات:-
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، الهندسة، المالية) أو مجال ذي صلة.
– خبرة 6 سنوات في مجال ذي صلة.
التقديم على الوظائف:
من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
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