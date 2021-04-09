وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمعارض والمتاجر التابعة لها في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والهفوف، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مستودع (الخبر).

– فني تقنية المعلومات (الخبر).

– مصمم داخلي (الرياض).

– مراقب المخزون (جدة).

– منسق الصيانة (جدة).

– مدير مساعد خدمة العملاء (الهفوف).

– أمين المخزن (خميس مشيط).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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