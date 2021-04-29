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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن

2021/04/26
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي في 3 مدن شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الإنتاج (للجنسين/ الرياض).

– منسق مكتب المساعد (للرجال/ حائل).

– مسؤول محاسبة أول (للرجال/ حائل).

– مدير تطوير المنتجات (للرجال/ الخرج).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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