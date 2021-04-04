وظائف شاغرة للجنسين بـ وزارة الحرس الوطني

المواطن - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 28 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.

الوظائف وفق المسميات التالية:

مساعد إداري ثانٍ – للنساء Administrative Assistant II – جدة.

مساعد إداري ثالث – للنساء Administrative Assistant III – جدة.

مساعد إداري أول – للنساء Administrative Assistant I – جدة.

استشاري طب الأورام Consultant Oncology – المدينة المنورة.

استشاري أمراض الدم Consultant Hematology – المدينة المنورة.

مشرف مختبر الأورام الجزيئية Supervisor Laboratory – Molecular Oncology – جدة.

مساعد استشاري طب الطوارئ، Assistant Consultant Emergency Medicine – المدينة المنورة.

ممرض أول اختصاصي ب Staff Nurse I Specialty – B – جدة.

مرض أول Staff Nurse – عدد 20 – جدة.

شروط التقديم على الوظائف

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية) مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز امتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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