وظائف شاغرة للجنسين بفروع مجموعة الراشد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدوادمي، والخرج، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراسل (الدوادمي، والخرج).

– مسؤول ورشة عمل (الدمام).

– ميكانيكي (الدمام).

– محلل بيانات (الخبر).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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