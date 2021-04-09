وظائف شاغرة للجنسين بفروع مستشفى الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد أبحاث/ أبحاث زراعة الأعضاء من الكائنات الحية (الرياض).

– مدرب سريري لأسناد الحياة (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين (الرياض).

– مساعد ثانٍ سلسلة الإمدادات (الرياض).

– ممثل ثانٍ خدمات المرضى المراجعين (الرياض).

– منسق التعليم الإلكتروني (الرياض).

– كبير مندوبي المشتريات (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (الرياض).

– مندوب مشتريات (الرياض).

– عامل حمية (الرياض).

– كاتب (الرياض).

– فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ أول (الرياض).

– مشغل معالجة مياه ثانٍ (الرياض).

– فني مختبر (جدة).

– موظف فرز بريد ثانٍ (جدة).

– مهندس معماري ثانٍ (جدة).

– مهندس معماري أول (جدة).

– مهندس موقع/ كهربائي (جدة).

– سكرتير أول (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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